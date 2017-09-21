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اسماعيل احمد يحسم وجهته المقبلة
بالرغم من كل الظروف… الأجواء ايجابية جداً في الحكمة!
دواين جاكسون مستمر مع الحكمة!
بالفيديو: ريال مدريد يواصل نزيف النقاط وفوز صعب لأتلتيكو على بلباو
نديم حكيم: بيروت قادر في المستقبل القريب على مقارعة الكبار… والحكمة أساس كرة السلة
بالفيديو: فوز ثمين لريال مدريد على سوسييداد واشبيلية ثانياً
بالفيديو: سان جرمان يهزم ليون بهدفين بالنيران الصديقة
بالفيديو: مانشستر يونايتد يلحق بجاره سيتي الى الصدارة وتعادل مخيب بين تشلسي وارسنال
بالفيديو: دورتموند يعتلي الصدارة بخماسية في مرمى كولن
جائزة سنغافورة الكبرى: فوز ثالث على التوالي لهاميلتون يبعده في الصدارة
بالفيديو: ديبالا يعيد جوفنتوس الى الصدارة بهاتريك في مرمى ساسوولو
الرياضي يهزم شيركاسي ويستعيد لقب دورة الحريري
ارتفاع ايرادات ريال مدريد وانخفاض ارباحه
يوروبا ليغ: انتصارات كبيرة للأندية الإيطالية وفوزان صعبان لفياريال وأرسنال
بالصورة- مقررات نادي الحكمة: الوضوح والشفافية عنوانا المرحلة الجديدة
بالفيديو: ثنائية لرونالدو وانتصارات لافتة لمانشستر سيتي وتوتنهام وتعادل ليفربول
التصنيف العالمي للفيفا: ألمانيا تستعيد الصدارة
ميسي يؤكد مجدداً مكانته بين العظماء ويخفف الضغط عن بارتوميو
دورة الحريري: هومنتمن وبيروت الى نصف النهائي
رحلة منتخب لبنان إلى كوريا الشمالية: فوضى وبطاقة حمراء… تذمّر وتحرّش!
لبنان في كوريا الشمالية: ظروف صعبة ودروس للمستقبل
اعتراضات واسعة على رفع تذكرة الدخول لمباريات كرة القدم
بالفيديو – دوري ابطال اوروبا: عودة موفقة لمانشستر يونايتد
بالفيديو – دوري ابطال أوروبا: ميسي يقود برشلونة للثأر من جوفنتوس
بالفيديو – دوري ابطال اوروبا: ثلاثي سان جرمان يضرب بقوة منذ البداية
بالفيديو: رامي فواز يكشف حقيقة ما يحصل في اتحاد السلة
جدول مباريات الرياضي في بطولة آسيا
اسماعيل احمد يحسم وجهته المقبلة
ايمري سيبلغ لاعبي سان جرمان من سيسدد ركلات الجزاء
بالرغم من كل الظروف… الأجواء ايجابية جداً في الحكمة!
الدوري الفرنسي: سان جرمان لتخطي ازمة كافاني-نيمار والاستعداد جيداً لقمة بايرن
الدوري الالماني: بايرن لمواصلة صحوته ودورتموند لتعزيز ريادته
دواين جاكسون مستمر مع الحكمة!
بالفيديو: ريال مدريد يواصل نزيف النقاط وفوز صعب لأتلتيكو على بلباو
الدوري الالماني: دورتموند يواصل عروضه القوية وينفرد بالصدارة
الدوري الايطالي: فوز صعب لجوفنتوس ونابولي دائما له في الصدارة
مشكلة جديدة في الحكمة سببها هومنتمن؟
Football
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ايمري سيبلغ لاعبي سان جرمان من سيسدد ركلات الجزاء
اتفاق مبدئي لانتقال دييغو كوستا الى اتلتيكو مدريد
8:09 pm
21 Sep 2017
مانشستر يونايتد يُعلن عن مداخيل قياسية في الموسم المنصرم
6:22 pm
21 Sep 2017
دييغو كوستا يعود أخيراً الى اتلتيكو مدريد
4:48 pm
21 Sep 2017
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هجوم ريال مدريد يسجل رقماً كارثياً!
عقوبة جديدة بحق كريستيانو رونالدو؟
4:09 pm
21 Sep 2017
ميسي يُحرج ريال مدريد بهذا الرقم!
3:50 pm
21 Sep 2017
مدافع أتلتيك بلباو ينتصر على السرطان مجدداً
3:30 pm
21 Sep 2017
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الدوري الفرنسي: سان جرمان لتخطي ازمة كافاني-نيمار والاستعداد جيداً لقمة بايرن
الدوري الالماني: بايرن لمواصلة صحوته ودورتموند لتعزيز ريادته
2:20 pm
21 Sep 2017
أسطورة الأوروغواي ينتقد نيمار ويصف ألفيش بالعاهرة
1:35 pm
21 Sep 2017
بالفيديو: ريال مدريد يواصل نزيف النقاط وفوز صعب لأتلتيكو على بلباو
12:48 pm
21 Sep 2017
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كأس الرابطة: سوانسي-يونايتد وتشلسي-ايفرتون الابرز في الدور الرابع
الدوري الالماني: دورتموند يواصل عروضه القوية وينفرد بالصدارة
2:11 am
21 Sep 2017
الدوري الايطالي: فوز صعب لجوفنتوس ونابولي دائما له في الصدارة
1:58 am
21 Sep 2017
الفيفا يفتح تحقيقاً بحق تشلسي بشأن تعاقداته مع اللاعبين الصغار
10:16 pm
20 Sep 2017
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موناكو يمدد عقدي سوباسيتش وراجي
نهائي دوري ابطال اوروبا 2018-2019 على ملعب اتلتيكو
8:55 pm
20 Sep 2017
ريال مدريد غاضب بسبب نجم برشلونة
8:06 pm
20 Sep 2017
رغم الانتقادات.. بنزيمة مع ريال مدريد حتى 2021
3:22 pm
20 Sep 2017
Basketball
,
كرة سلة
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اسماعيل احمد يحسم وجهته المقبلة
8:24 pm
21 Sep 2017
,
خاص
,
كرة سلة
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بالرغم من كل الظروف… الأجواء ايجابية جداً في الحكمة!
5:18 pm
21 Sep 2017
,
كرة سلة
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دواين جاكسون مستمر مع الحكمة!
12:57 pm
21 Sep 2017
كرة سلة
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برنامج دورة سلة الراحل هنري شلهوب الثالثة
1:16 pm
20 Sep 2017
كرة سلة
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دورانت يعتذر عن تغريداته “الغبية”
10:58 am
20 Sep 2017
,
كرة سلة
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مشكلة جديدة في الحكمة سببها هومنتمن؟
10:22 am
20 Sep 2017
,
كرة سلة
,
مقابلات خاصة
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نديم حكيم: بيروت قادر في المستقبل القريب على مقارعة الكبار… والحكمة أساس كرة السلة
9:37 am
20 Sep 2017
كرة سلة
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الدوري الأميركي: الأسترالي بوغوت يوقع مع ليكرز
8:42 pm
19 Sep 2017
كرة سلة
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بعثة الرياضي الى بطولة آسيا في الصين
8:21 pm
19 Sep 2017
كرة سلة
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ماذا دار بين وفد نادي الحكمة وواكيم ؟
8:58 pm
18 Sep 2017
,
كرة سلة
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سحب قرعة دورة الراحل هنري شلهوب السنوية الثالثة بكرة السلة
5:26 pm
18 Sep 2017
,
كرة سلة
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الشانفيل يعود الى لاعبه القديم بعد هروب جيفرسون
4:30 pm
18 Sep 2017
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الجمنزياد المدرسي العربي الأول - اليوم الثاني
الجمنزياد المدرسي العربي الأول - اليوم الاول
افتتاح الجمنزياد المدرسي العربي الأول
كأس آسيا 2017: المباراة النهائية
نهائي كأس النخبة: النجمة - العهد
Local News
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طائرة: فوز سيدني الأرز على السفارة الأميركية ودياً في عمشيت
10:56 am
21 Sep 2017
الإعلان عن الدورتين الدوليتين بالتنس من تنظيم “ATCL”.
4:25 pm
20 Sep 2017
آسيوية عشق أباد للصالات: منتخب لبنان ودّع المنافسات.
3:54 pm
20 Sep 2017
بطولة لبنان لدراجات الطريق للماسترز والهواة.
12:46 pm
20 Sep 2017
دورة المغتربين في “الميني فوتبول” بمشاركة 8 فرق.
12:06 pm
20 Sep 2017
International Sports
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فيدرر يعطي انطلاقة كأس لايفر الاستعراضية
8:05 pm
21 Sep 2017
درّاج بريطاني يلفّ حول العالم في 78 يوماً.
8:13 pm
19 Sep 2017
سولبرغ يصاب بكسور وكدمات خلال حادث برالي كروس.
11:50 pm
18 Sep 2017
فورمولا واحد: هل خسر فيتل معركة اللقب؟.
10:35 pm
18 Sep 2017
تصنيف المحترفين: لا تغيير في المراكز الـ 40 الاولى.
11:01 am
18 Sep 2017
Video News
بالفيديو
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بالفيديو: ميسي يتابع لمساته الفنية الرائعة بهذا الهدف!
11:25 pm
12 Sep 2017
بالفيديو
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بالفيديو: ميسي يُبدع ويسجل هذا الهدف في مرمى جوفنتوس
10:45 pm
12 Sep 2017
بالفيديو
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بالفيديو: ليفاندوفسكي يحصل على خطأ ويستفيد منه بهذا الهدف
10:27 pm
12 Sep 2017
بالفيديو
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بالفيديو: عجوز في سن الـ93.. رفضت الزواج بسبب كرة القدم!
5:07 pm
10 Sep 2017
بالفيديو
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بالفيديو: مارسيلو يُبدع في التمارين بتسجيله هذا الهدف!
7:44 pm
06 Sep 2017
بالفيديو
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بالفيديو: نجم ليفربول يسجل اروع الاهداف مع منتخب بلاده
3:46 pm
01 Sep 2017